Правоохранители задержали группировку, которая осуществляла в Киеве незаконные сделки с недвижимостью

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Киева по подозрению в создании организованной преступной группировки для незаконного отчуждения недвижимости, сообщила пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение прошлого года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы", – сказано в сообщении на сайте СБУ во вторник.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.