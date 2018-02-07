"Авиалинии Антонова" приняли участие в подготовке пуска сверхмощной ракеты-носителя Falcon Heavy

Авиатранспортное подразделение ГП "АНТОНОВ" "Авиалинии Антонова" принимали участие в подготовке к пуску сверхмощной ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США), сообщили в посольстве Украины в США.

"Украинские "Авиалинии Антонова" приняли непосредственное участие в подготовке запуска, предоставив свой самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки составляющих ракеты. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет как украинский "Руслан", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в ночь на среду.

В информации уточняется, что месяц назад украинский самолет преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщалось, новая сверхмощная ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в первый испытательный полет, транслировала запуск ракеты компания SpaceX.

"Во вторник 6 февраля с мыса Канаверал, Флорида, была успешно запущена тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy. Ранее ее запуск откладывался на несколько часов в связи с повышенной скоростью ветров в верхних слоях атмосферы", – говорится в сообщении на сайте "Голос Америки" во вторник.

В информации подчеркивается, что незадолго до запуска глава компании SpaseX Илон Маск отмечал риск неудачного запуска. 27 двигателей ракеты Falсon Heavy должны были синхронно пройти этап зажигания. В результате испытания новая ракета стала самой мощной ракетой из всех ныне существующих и самой мощной после ракет НАСА Saturn 5, которые доставили космонавтов на Луну 45 лет назад.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin. Ракета оборудована тремя ускорителями и 27 двигателями, чтобы обеспечить тягу более 2 млн кг. По девять двигателей находятся в центральном и двух боковых разгонных блоках. Ускорители сохранены после предыдущих стартов Falcon 9. После отстыковки ускорители вернулись на мыс Канаверал, а центральный должен приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

К запуску ракеты в компании готовились 7 лет.

Высота ракеты составляет 70 м, диаметр – 3,7 м, ширина в разгонном блоке – более 12 м, масса – 1420 тонн.

В грузовом отсеке Falcon Heavy отправлен личный автомобиль Илона Маска – красный Tesla Roadster. В прошлом месяце Маск написал в "Твиттер", что ему очень нравится идея отправить автомобиль в бесконечное путешествие по космосу, где ее спустя миллионы лет могут обнаружить представители инопланетной цивилизации.