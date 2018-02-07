Во Львове разоблачены работники банка присвоившие более одного млн грн

Правоохранители разоблачили и пресекли преступную деятельность работников банка, которые организовали "схему" присвоения средств финучреждения, сообщили в Нацполиции Украины.

"В преступной схеме были задействованы как должностные лица банковского учреждения, так и руководитель коммерческой структуры. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Правоохранители доказали причастность к противоправной деятельности заведующего сектором операций, двух подчиненных кассиров одного из отделений банка, а также его клиента - руководителя коммерческой структуры.

"Зная все тонкости учета банком средств, организовали "схему", которая в течение определенного периода позволяла им скрывать преступные действия. Так, банковские работники через электронные терминалы пополняли карточный счет директора общества. Чтобы никто не заметил отсутствия средств, в течение операционного дня кассиры якобы отменяли операции по перечислению денег. Хотя фактического возврата средств не происходило, они просто распределялись между всеми фигурантами дела", отмечено в сообщении.

Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции установили, что по такой "схеме" злоумышленники присвоили 1,2 млн грн банковских средств.

Следователи областного управления полиции сообщили бывшим работникам банка и руководителю общества о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, а обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы направлен на рассмотрение в Галицкий районный суд Львова.

В настоящее время обеспечено возмещение ущерба в полном объеме.

За хищение средств в особо крупных размерах предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.