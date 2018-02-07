Яценюк начал свой визит в Вашингтон со встречи с помощником госсекретаря США

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк начал свой визит в Вашингтон со встречи с помощником Государственного секретаря США Вессей Митчеллом.

"Визит в Вашингтон начал со встречи с Вессей Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы. Мне импонирует практическая, нацеленная на результат настрой украинской команды Государственного департамента", – написал А.Яценюк на своей странице в Фейсбук во вторник.

Экс- премьер-министр подчеркнул взаимопонимание партнеров в рассмотреннии вынесенных вопросов.

"В разговоре с Вессей Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году. Это - вопрос безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают", добавил он.