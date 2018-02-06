ГСЧС будет модернизировать систему оповещения о ЧС вместе с мобильными операторами

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерство информационной политики и представители телекоммуникационных операторов Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в модернизации существующей системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в Украине с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

"В прошлом году было утверждено Положение об организации оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, которым определены основные принципы функционирования в государстве системы оповещения. В начале 2018 года одобрена концепция развития, которая предусматривает проведение до 2023 года модернизации системы оповещения в Украине с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий", - подчеркнул на посвященной подписанию документа пресс-конференции во вторник глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Он также отметил, что в условиях децентрализации в стране начальным этапом внедрения локальных систем оповещения могут стать объединенные территориальные громады.

"Проводя совместные учения и тренировки в системе гражданской защиты, отдельные территориальные громады уже внедряют системы, обеспечивающие информирование населения на территории громад об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", - пояснил Н.Чечеткин.

Заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин отметил, что ГСЧС проделала большую работу, согласовала с мобильными операторами технологические вопросы и правовые аспекты.