События

20:01 06.02.2018

Мужчина без документов задержан при попытке нелегально попасть из РФ в Украину

Мужчина без документов задержан при попытке нелегально попасть из РФ в Украину

В районе с.Огурцово Волчанского района Харьковской области пограничники задержали мужчину, который нелегально пересек украинскую границу, прибыв с территории РФ.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, задержанный утверждал, что является гражданином РФ, но документов у него при себе не было. "По словам задержанного, он является гражданином России. Другую информацию о себе мужчина предоставлять отказался. Сейчас продолжаются меры по установлению личности задержанного", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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