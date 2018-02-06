Мужчина без документов задержан при попытке нелегально попасть из РФ в Украину

В районе с.Огурцово Волчанского района Харьковской области пограничники задержали мужчину, который нелегально пересек украинскую границу, прибыв с территории РФ.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, задержанный утверждал, что является гражданином РФ, но документов у него при себе не было. "По словам задержанного, он является гражданином России. Другую информацию о себе мужчина предоставлять отказался. Сейчас продолжаются меры по установлению личности задержанного", - говорится в сообщении.