Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП в центре Харькова просит вернуть обвинительный акт в прокуратуру

В Киевском районном суде Харькова во вторник началось подготовительное заседание по делу о ДТП, которое произошло в центре города 18 октября 2017 года и в результате которого погибли шесть человек и еще шесть получили травмы.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, представители прокуратуры выступили за назначение обвинительного акта к рассмотрению по сути. Они также заявили ходатайство о продлении на 60 дней меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для обоих подозреваемых - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Е.Зайцева и ее адвокат Юлия Козыр позицию прокуратуры поддержали.

Г.Дронов выступил против продления ему меры пресечения. Его адвокат Сергей Перепелицы заявил, что считает ходатайство о продлении меры пресечения его подзащитному необоснованным, а риски недоказанными. Он выступил за изменение меры пресечения Г.Дронову в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

С.Перепелица также заявил, что обвинительный акт не соответствует требованиям законодательства, а изложенные в нем обстоятельства правонарушения противоречивы и не соответствуют действительности. С.Перепелица обратился к суду с ходатайством о возвращении акта в прокуратуру для устранения недостатков. Кроме того, он подал ряд жалоб отказ в проведении экспертиз и нарушение права Г.Дронова на защиту, которые, по мнению адвоката, были допущены на стадии досудебного следствия.

Мнения представителей потерпевших разделились: одни поддержали позицию прокуратуры о назначении дела к рассмотрению по сути, другие - выступили за возвращение обвинительного акта в прокуратуру.

Ю.Козыр, повторно взяв слово, подчеркнула, что считает жалобы защиты Г.Дронова надуманными и попыткой избежать суда и ответственности.

Суд, выслушав мнение всех сторон, удалился в совещательную комнату. Оглашение решение ориентировочно состоится в среду, 7 февраля, в 14.00.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова.