Подана кассация на отказ в допзащите Саакашвили, что позволяет ему легально находиться в Украине

Адвокат лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал кассацию на решение Киевского административного апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, такой процессуальный шаг позволяет М.Саакашвили продолжать легально находиться в Украине.

"Сегодня подал в интересах защиты Михеила Саакашвили кассацию на вчерашнее незаконное решение апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Такой процессуальный шаг позволяет ему и дальше легально находиться в Украине и является основанием для продолжения Михеилу Саакашвили справки об обращении за защитой", - написал адвокат на странице в Фейсбуке во вторник.

Р.Чернолуцкий пояснил, что после подачи кассационной жалобы защита сообщила в управление Государственной миграционной службы Украины в Киевской области в информационном письме о факте подачи кассации. "С этого момента им запрещено совершать какие-либо действия по выдворению Михеила Саакашвили. Подчеркну, что основанием для продления срока действия справки является копия кассационной жалобы со штампом суда о принятии жалобы или копия постановления суда об открытии производства в деле надлежащим образом оформленной судебной повесткой. Предоставленные документы приобщают к личному делу лица, которое просит дополнительной защиты", - разъяснил юридические нюансы адвокат.

Он отдельно подчеркнул, что пока будет длиться рассмотрение судебных дел и поданной кассационной жалобы, "государство не может прибегать ни к каким попыткам по выдворению Михеила Саакашвили".

"Таким образом в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции М.Саакашвили", - подытожил Р.Чернолуцкий.

Он также выложил фотокопию кассационной жалобы, отправленной в Кассационный административный суд в составе Верховного суда и зарегистрированной 6 февраля. Эта жалоба – на решение Окружного административного суда Киева от 3 января и постановление Киевского апелляционного административного суда от 5 февраля.

Как сообщалось, 3 января Окружной админсуд Киева М.Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение Управления ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении М.Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться в Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.

М.Саакашвили в настоящий момент находится в Украине.

Экс-президент Грузии подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.