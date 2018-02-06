Киевсовет принял к рассмотрению петицию о сносе незаконной монастырской постройки УПЦ (МП) на территории Исторического музея

Электронная петиция "Решить вопрос сноса незаконного сооружения - часовни УПЦ МП - Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины (НМИУ) набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению Киевским городским советом.

Как сообщается на официальном сайте горсовета во вторник, петицию поддержали 10 тысяч 584 человека при минимально необходимых 10 тысячах.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования, а также Киевской городской государственной администрации и профильному заместителю ее председателя рассмотреть петицию в установленном порядке.

Автор обращения Вячеслав Толпига отмечает, что территория, на которой незаконно построенная сооружение-часовня УПЦ (МП), принадлежат к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является достопримечательностью истории национального и местного значений.

Как сообщалось, в 2007 году возле фундамента Десятинной церкви была построена деревянная церковь. Ряд общественных организаций периодически протестовали против этой постройки, утверждая, что отсутствуют соответствующие разрешительные документы.

С 2010 года, несмотря на протесты общественности и ученых, представители УПЦ, верующие и некоторые политики добивались утверждения возведения на Старокиевской горе "Национального православного комплекса", главной частью которого должна была стать возрожденная церковь Богородицы (Десятинная). В 2011 году здесь явочным порядком появились "Десятинный монастырь", часовня и Музей истории Десятинной церкви. Был проведен архитектурный конкурс, предусматривающий возведение тяжелого храма образца Х века на фундаментах Десятинной церкви. В октябре 2011 года митрополит Владимир в открытом письме к власти просил о поддержке возрождения Десятинной церкви в Киеве, "которая должна быть возрождена в знак уважения к основателю нашей государственности и Крестителя Киевской Руси святого равноапостольного князя Владимира". В конце декабря 2011 года фундамент храма был временно законсервирован.

В 2013 году главный архитектор Киева Сергей Целовальник, который является категорическим противником такого строительства, заявил, что глава УПЦ митрополит Владимир (Сабодан) согласился с тем, чтобы не строить новый храм на фундаменте Десятинной церкви. Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что киевские власти настаивают на музеефикации и консервации археологических артефактов на остатках фундамента Десятинной церкви и не подпишут никакого документа, разрешающего строительство на этом месте.

В том же году неизвестный ночью поджог деревянную церковь, разбив окно и налив внутрь здания горючую жидкость. Церковь получила внутренние повреждения, рухнула внутренняя обшивка. Иконы с частицами мощей не пострадали.

25 января 2018 года полиция Киева задержала двух киевлян, которые пытались совершить поджог малого церковного здания, сооруженного возле здания НМИУ, которое в УПЦ (МП) называют Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы. На месте происшествия были обнаружены бутылки со смесью, их отправили на экспертное исследование.

Причастных к поджогу 33- и 36-летних киевлян, архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка задержали, Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 60 суток с альтернативой залога в сумме 2,2 млн грн для каждого, а следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. 5 февраля суд отпустил А.Горбаня и А.Шемотюка под поручительство.

Сторонники заявляют, что А.Горбаня и А.Шемотюка обвиняют "в попытке поджога нелегального МАФа, самовольно построенного на территории Национального музея истории Украины". Режиссер, волонтер и друг архитекторов Даниил Ковжун в эфире "Громадського радио" рассказал, что это был перформанс, а не поджог, к тому же архитекторы знают, что может причинить пожар, а что обладает огневой стойкостью. По его данным, фундамент церкви Х века не мог расплавиться, так как он из гранита.

Архиепископ Нежинский и Прилукский УПЦ (МП) Климент (Вечеря) утверждает, что документы на сооружение церковной постройки есть.

5 февраля Министерство культуры Украины поручило директору НМИУ Татьяне Сосновской неотложно обратиться в суды с исками для устранения препятствий пользованию земельным участком, находящемся в пользовании музея, на котором несколько лет назад была размещены постройки УПЦ (МП). В ведомстве заявляют, что застройка этого участка незаконна, находится на земельном участке особо ценных территорий и "приводит к повреждению объектов культурного наследия -… детинца древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (Церкви Успения Пресвятой Богородицы) V-IX веков".

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня является НМИУ. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - заявляют в Минкульте, отмечая, что по закону землепользователь обязан обеспечивать использование земли по целевому назначению, а, являясь юрлицом, имеет право быть истцом в суде.