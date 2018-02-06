События

19:01 06.02.2018

Двое украинских военных ранены во вторник в зоне АТО

Двое украинских военных ранены во вторник в зоне АТО

 Двое украинских военнослужащих получили ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник с полуночи по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом, с начала суток, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины. Вследствие вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военных", - сообщается в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В ходе обстрелов боевики в большинстве случаев применяли вооружение, которое должно было быть отведенным от линии столкновения.

"На луганском направлении враг применил минометы калибра 120 и 82 мм возле Новозвановки. Из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям возле Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

На донецком направлении боевики активизировались во вторник на Приазовье, в частности, выпустив 15 120-мм мин по украинским оборонным укреплениям в районе пос.Широкино, а возле с.Водяное обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

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