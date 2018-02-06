События

17:32 06.02.2018

Обвинение намерено допросить Наливайченко, Тенюха, Заману и Гайдука в деле о госизмене Януковича

Обвинение намерено допросить Наливайченко, Тенюха, Заману и Гайдука в деле о госизмене Януковича

Сторона обвинения вызывает на допрос в качестве свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде на этой неделе экс-главу СБУ Валентина Наливайченко и ряд бывших силовиков, занимавших государственные должности в феврале-марте 2014 года.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, на заседание 7 февраля в суд вызваны В.Наливайченко, занимавший пост и.о. министра обороны с 27 февраля по 25 марта 2014 года адмирал Игорь Тенюх и помощник бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева Андрей Цымбалюк.

8 февраля в суде планируется допросить командующего ВМС Украины с 7 марта 2014 года (и.о. командующего ВМС Украины со 2 марта) по 15 апреля 2016 года Сергея Гайдука; бывшего начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Владимира Заману (с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года), который 22-27 февраля 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю над деятельностью Минобороны; и бывшего первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины (с августа 2003 по октябрь 2014 года) Павла Шишолина.

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