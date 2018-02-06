Полторак пригласил волонтеров на работу в Минобороны и ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал участников волонтерского движения трудоустраиваться в ведомстве и Вооруженных силах Украины.

"На вопрос, нужны ли армии волонтеры - однозначный ответ: Да, необходимы!... Приглашаю желающих волонтеров, кто хочет системно изменять состояние дел по обеспечению армии, на постоянную работу в Министерство обороны Украины и ВС Украины", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, в оборонном ведомстве в настоящее время много вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным и вещевым снабжением, а также поставками горюче-смазочных материалов. "Поэтому приглашаю всех, кто занимается волонтерской деятельностью и желает системно работать по предоставлению помощи ВС Украины, имеет соответствующее высшее образование для прохождения государственной и военной службы на таких должностях. При этом Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку", - заявил министр.

С.Полторак подчеркнул, что его отношение к волонтерам является однозначно позитивным и отметил, что военные и волонтеры должны "объединить и систематизировать усилия с целью рационального использования всех возможностей для обеспечения и проведения всех преобразований в ВСУ".

"Уважаемые волонтеры! Вы умеете качественно и эффективно работать! Армия ждет вас!", - написал С.Полторак.