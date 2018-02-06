Полиция сообщила о выдворении из Украины "вора в законе" Геги Озургетского

Оперативники Киева задержали гражданина Грузии, получившего в 2013 году и украинское гражданство, прибывшего в украинскою столицу для руководства организованными преступными группировками.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева во вторник, "вор в законе" по прозвищу "Гега Озургетский" был задержан в Киеве на проспекте Глушкова. В настоящее время его гражданство Украины отменено, а сам он выдворен за пределы Украины с запретом въезда на три года.

"Он 42-летний уроженец Грузии, проживает в Греции, где его "короновали" в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, впоследствии перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По данным полиции, "Гега Озургетский" намеревался установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, координировать деятельность отдельных организованных групп для усиления их преступной деятельности, выполнять общие организационно-предписывающие функции по организации их деятельности.