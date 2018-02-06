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17:01 06.02.2018

Британский суд не стал отменять ордер на арест Ассанжа

Британский суд не стал отменять ордер на арест Ассанжа

Суд в Лондоне во вторник принял решение оставить в силе ордер на арест в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

"Вестминстерский магистратский суд отклонил прошение и оставил в действии ордер об аресте", - передает канал.

Таким образом, Дж.Ассанжу по-прежнему грозит взятие под стражу в случае, если он решит покинуть здание посольства Эквадора в британской столице.

Адвокаты Дж.Ассанжа, уже несколько лет проживающего в посольства Эквадора в Великобритании, ранее передали в суд прошение об отмене ордера. По их мнению, оснований арестовывать их клиента больше нет, поскольку формальным поводом для выдачи ордера было дело об изнасиловании в Швеции. В мае 2017 года это дело было закрыто.

Несмотря на закрытие дела, британская полиция подтверждала готовность арестовать Дж.Ассанжа за то, что тот в Великобритании в свое время скрылся от правосудия после того, как был выпущен на свободу под залог.

В лондонской полиции пришли к выводу, что основатель Wikileaks нарушил условия освобождения под залог, когда несколько лет назад провел ночь в посольстве Эквадора в Лондоне, хотя по условиям освобождения под залог должен был находиться с 22:00 до 08:00 у себя дома.

В случае, если британские власти арестуют Дж.Ассанжа, ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что основатель скандально известного сайта Wikileaks должен предстать перед судом за публикацию секретных документов и потому неоднократно заявляли, что готовы добиваться его экстрадиции.

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