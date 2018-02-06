События

04:32 06.02.2018

Прокуратура Запорожья открыла уголовное производство по факту препятствия журналистской деятельности со стороны депутата от "Оппоблока"

Запорожская прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности со стороны депутата Запорожского горсовета от "Оппоблока", который во время пленарного заседания сессии горсовета отобрал у журналиста диктофон и уничтожил аудиозапись.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.171 УК Украины (препятствования законной профессиональной деятельности журналистов), реагируя на публикацию журналистов одного из запорожских интернет-изданий в соцсети Facebook.

В своем посте журналист сообщал о том, что во время 25 –й сессии запорожского горсовета, которая состоялась 31 января 2018 года, депутат Запорожского горсовета отобрал у него диктофон, вытащил из него батарейки, тем самым уничтожив запись происходящего на пленарном заседании сессии.

Информацию о происшествии на сессии Запорожского горсовета внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Ведется досудебное расследование.

Исходя из информации, размещенной в Facebook, речь идет о журналисте местного интернет-издания Александре Чубукине, который заявил в своей публикации о том, что во время пленарного заседания в Запорожском горсовете его журналисткой деятельности препятствовал депутат - "оппоблоковец" Александр Николаенко, который, изъяв у него диктофон, якобы заявил, что "не по-мужски записывать на диктофон разговоры депутатов на сессии".

Как сообщалось, именно на первом пленарном заседании 25-й сессии Запорожского горсовета депутаты 4 фракций Запорожского городского совета "Батькивщина", "Солидарность", "Укроп" и "Самопомощь" покинули сессионный зал мэрии, заявив об узурпации власти в Запорожье мэрией и промэрскими фракциями – "Оппоблока", "Нашего края" и "Новой политики", которые, находясь в большинстве, отклоняют все проекты решений "демократических" фракций, которые "жизненно важны для развития города".

В связи с демаршем депутатов, сессия горсовета была завершена досрочно. Второе пленарное заседание 25-й сессии Запорожского горсовета назначено  на 7 февраля.

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