Группу воров, совершивших 13 краж из церквей разных конфессий в августе минувшего года, обезвредили на Закарпатье правоохранители

Правоохранители Закарпатской области обезвредили группу из трех человек, которые воровали имущество из церквей, сообщает спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В течение августа 2017 они совершили 13 краж из церквей разных конфессий, расположенных на территории Ужгородского, Свалявского, Перечинского и Береговского районов и собрали денег и имущества на сумму свыше 150тыс. грн", - написал А.Лысенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

По информации спикера Генпрокуратуры, организатору преступной группировки судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а другим участникам - домашний арест.

Их действия квалифицированы по ч.5 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

"Сейчас досудебное расследование завершено, процессуальным прокурором утверждено обвинительное заключение и 31.01.2018 он направлен в суд", - написал А.Лысенко.