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01:41 06.02.2018

Парубий рассказал, какие правки к законопроекту об антикоррупционном суде станут наиболее дискуссионными в Раде

Парубий рассказал, какие правки к законопроекту об антикоррупционном суде станут наиболее дискуссионными в Раде

      Наиболее дискуссионной будет правка касательно полномочий общественного совета международных экспертов, который будет участвовать в конкурсном отборе судей, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

      "Наверное, самая главная дискуссия будет по компетенции общественного совета международных экспертов. Дискуссия в том, что международные партнеры рекомендуют, чтобы общественный совет международных экспертов мог во время рассмотрения давать свою оценку относительно того или иного кандидата. И чтобы Высшая квалификационная комиссия судей брала на рассмотрение только тех кандидатов, которые прошли предварительное обсуждение общественного совета. И, соответственно, уже их подавала на окончательное утверждение", - сказал он в эфире "Свободы слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

      По словам А.Парубия еще одним дискуссионным моментом при рассмотрении законопроекта в парламенте станет юрисдикция суда и приведение ее в соответствии с юрисдикцией Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

      Кроме того, Спикер допустил, что парламентарии на этапе голосования в первом чтении за законопроект могут учесть некоторые предложения и принять поправки.

      "В частности я считаю неконфликтным определение количества судей, считаю не проблемным снизить требования. Там написано, что должен быть значительный опыт работы в Украине. Что такое значительный опыт кандидатов в судьи?", - сказал А.Парубий.

      "Возможно, определенные нормы мы сможем уже в первом чтении определить для того, чтобы продемонстрировать и партнерам, и Украине нашу готовность к компромиссам и конструктивной работе", - добавил спикер.

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