В суд передано дело членов ОПГ, подозреваемых в смертельном избиении депутата Миргородского горсовета Супруненко

В суд направлено дело членов преступной группировки (ОПГ), которые обвиняются в смертельном избиении 29-летнего депутата Миргородского городского совета 7 созыва от партии "Свобода" Олега Супруненко, сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Сейчас досудебное расследование завершено и 31.01.2018 обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд", - сообщил А.Лысенко на странице в соцсети Фейсбук в понедельник

Он напомнил, что в начале июля 2017 года на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города, участники организованной группы причинили телесные повреждения депутату Миргородского горсовета 7 созыва О.Супруненко, от которых он скончался.

По словам А.Лысенко, организатором этой группировки был депутат Миргородского городского совета Полтавской области.

Правоохранители задержали трех подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. "Один из преступников в связи с сокрытием от органов досудебного расследования объявлен в розыск", - сообщил спикер Генпрокуратуры.

Действия членов группировки квалифицированы по ч.3 ст.28 ч.2 ст.121 Уголовный кодекс Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или повлекшее смерть потерпевшего) и им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.

Как сообщалось, ночью 12 июля 2017 года О.Супруненко избили палками неизвестные в масках, когда он возвращался с работы. В результате нападения депутат получил многочисленные травмы головы и переломы. Депутат провел в реанимации 26 дней и 7 августа скончался.

20 сентября в Полтавской области были задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на О.Супруненко. Среди подозреваемых – один из депутатов этого горсовета.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что задержанный - депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатур Хачатрян. Он потребовал от депутата сложить мандат и "предстать перед правосудием".

21 сентября Октябрьский районный суд г.Полтавы избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей депутату горсовета от Радикальной партии Ляшко Х.Хачатряну, подозреваемому в избиении О.Супруненко.