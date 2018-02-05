Экс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства

Бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару озвучили третий приговор к тюремному заключению, согласно которому он должен провести в тюрьме до 125 лет, сообщает в понедельник Си-Эн-Эн.

Согласно вердикту, осужденный, признанный виновным в сексуальных домогательствах к спортсменкам, должен провести за решеткой не менее 40 лет, и только после этого срока может попросить о досрочном освобождении.

В ходе слушаний в штате Мичиган, Л.Нассар принес извинения всем, кто пострадал от его действий.

"Невозможно передать то, как я сожалею. Видения ваших свидетельств навсегда будут присутствовать в моих мыслях", - сказал Л.Нассар.

В то же время, судья Джанис Каннингэм заявила, что она не считает, что Л.Нассар "полностью осознает сделанное и понимает разрушительное влияние, оказанное на жертв, их семьи и друзей".

В рамках слушаний Л.Нассар признал себя виновным по трем пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В конце января 2018 года суд в округе Ингем (штат Мичиган) в рамках рассмотрения других обвинений, приговорил Л.Нассара к 175 годам заключения за сексуальные домогательства к спортсменкам, причем только по истечении 40 лет у него будет право просить о досрочном освобождении

А в декабре 2017 года федеральный суд приговорил его к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии.

Как отмечает "Си-би-эс ньюз" третий тюремный срок для врача де-факто является символическим, так как, по сути, не повлияет на то, сколько времени ему предстоит провести за решеткой. Л.Нассар вначале должен отбыть в тюрьме срок, назначенный федеральным судом (60 лет), а затем два срока, назначенных судом в штате Мичиган, в результате врач проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь, поясняет канал.

Л.Нассар работал врачом в сборной США по гимнастике порядка 20 лет, также он работал в университете штата Мичиган. Впервые о домогательствах с его стороны в сентябре 2016 года рассказало издание Indianapolis Star. Тогда две его бывшие пациентки сообщили, что врач домогался их, когда они обращались к нему за медпомощью.

С обвинениями в адрес экс-врача лично выступили порядка 200 женщин и молодых девушек. Среди них олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джордин Уибер и Симона Байлз.