События

19:01 05.02.2018

Житель Харьковской области приговорен к пожизненному заключению за расовую нетерпимость

Дзержинский районный суд г.Харькова вынес обвинительный приговор 27-летнему жителю Дергачевского района области, совершившему серию покушений на убийство на почве расовой нетерпимости.

"Прокуратура доказала в суде 4 покушения на убийство, совершенные в течение апреля-мая 2012 года. Во время нападений пострадали 6 человек... Обвиняемого приговорили к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы за серию покушений на убийство по мотивам расовой нетерпимости, убийство и незаконное обращение с боеприпасами (ч.2 ст.15 п.п.1, 13, 14 ч.2 ст.115, п.4, 13 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в понедельник.

В ноябре 2013 года Дзержинский райсуд Харькова уже признавал подсудимого виновным по этому делу. Тогда он назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Однако прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его в апелляционной инстанции.

По данным следствия, обвиняемый с 2010 года начал интересоваться идеями нацизма, а весной 2012 года начал выслеживать возле станций метро африканцев или жителей арабских стран, которые, по его мнению, не могли оказать серьезного сопротивления, следовал за ними и в малолюдных местах нападал сзади с ножом. Все пострадавшие выжили, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Кроме того, следствие доказало, что подсудимый убил одного человека. Он нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, который настойчиво предлагал угостить его спиртным. В результате потерпевший скончался на месте.

После задержания обвиняемого, во время обыска у него дома правоохранители обнаружили литературу и символику, пропагандирующую нацизм, а также осколочно-фугасный снаряд и дымовую шашку.

Из-за вызывающего и неадекватного поведения мужчины во время судебных заседаний, суд назначил ему судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой обвиняемый был признан вменяемым.

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Интерфакс-Украина
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