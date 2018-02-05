События

18:30 05.02.2018

Боевики вновь обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов

Боевики вновь обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов

Подразделения боевиков продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, используя минометы различных калибров, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

Так, на донецком направлении боевики грубо нарушили Минские договоренности на Приазовье, где вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО у Лебединского.

"На луганском направлении враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе населенного пункта Луганское", - проинформировали в пресс-центре.

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Интерфакс-Украина
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