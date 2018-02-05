Боевики вновь обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из минометов

Подразделения боевиков продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, используя минометы различных калибров, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 понедельника, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук.

Так, на донецком направлении боевики грубо нарушили Минские договоренности на Приазовье, где вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО у Лебединского.

"На луганском направлении враг применил минометы калибра 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе населенного пункта Луганское", - проинформировали в пресс-центре.