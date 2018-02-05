Пожар в цехе по производству пластмассовых изделий в Харькове

В понедельник днем в производственном здании частного предприятия по пр.Московский,303а в Харькове начался пожар, сопровождавшийся сильным задымлением, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В обнародованном пресс-службой ГУ ГСЧС в области сообщении отмечается, что информация о возгорании поступила к ним в 13:30 понедельника.

"К месту происшествия было направлено 7 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено двухэтажное производственное здание по производству пластмассовых изделий на площади около 300 кв.м. Внутри здания горело сырье, растворители, оборудование. Все это в процессе горения выделяло большое количество тепловой энергии и токсического плотного дыма", - говорится в сообщении.

На тушение огня было подано 5 пожарных стволов, работали 4 звена газодымозащитной службы, 9 единиц специальной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

В 14:20 пожар был локализован. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние складские помещения с сырьем и готовой продукцией. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и следственно-оперативная группа Нацполиции.