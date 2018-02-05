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17:00 05.02.2018

В Раде предусмотрят льготы родителям, которые вкладывают в развитие ребенка

В Раде предусмотрят льготы родителям, которые вкладывают в развитие ребенка

В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект, который будут компенсировать вложения родителей в развитие ребенка, заявляет представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Законопроект, который мы предложим парламенту, предоставит родителям, которые вкладывают в развитие ребенка, определенные льготы при налогообложении", - сообщила И.Луценко на совместной пресс-конференции с министром юстиции Украины Павлом Петренко в понедельник в Киеве.

По ее словам, если ребенок посещает частный детский сад, учится на курсах английского языка, в художественной или балетной школах и др., то семье после предоставления соответствующих документов по доходам и расходам на развитие и образование ребенка будут предоставляться налоговые льготы.

"Вкладывать в своего ребенка выгодно – это слоган будущего законопроекта. Он будет предложен в течение полугода и, думаю, что в парламенте он получит поддержку", - подчеркнула И.Луценко.

Народный депутат также сообщила, что в настоящее время законодатели вместе с канадскими и шведскими экспертами работают над законопроектом, который предусматривает частичное распределения средств, получаемых местными громадами на развитие подрастающего поколения.

"У нас есть предложение, и мы готовим сейчас соответствующий законопроект о так называемом именном налоге, который частично будет использоваться на развитие ребенка. И это будет предложено местным громадам. Мы предложим ряд новаций, согласно которым местные громады, получая средства от этого налога, будут часть их распределять на развитие ребенка: на детские сады, на площадки, футбольные поля, катки, спортивные площадки, различные мероприятия", - рассказала И.Луценко.

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