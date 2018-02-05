События

16:58 05.02.2018

Минфин предупреждает: Мошенники предлагают компенсацию за участие в "МММ", требуют уплаты "налога"

Минфин предупреждает: Мошенники предлагают компенсацию за участие в "МММ", требуют уплаты "налога"

Министерство финансов Украины предупреждает об участившихся случаях, когда мошенники от имени министерства по телефону предлагают компенсацию за участие в АО "МММ".

"Мошенники звонят из Киева под разными номерами и говорят, что по решению суда Минфин выплачивает соответствующую "компенсацию". Дальше сообщают, куда прибыть для возобновления квитанции и какой "налог" для этого необходимо уплатить", - сообщается на сайте министерства.

Минфин заявляет: государство не принимало на себя обязательств по каким-либо выплатам акционерам АО "МММ", советует в таких случаях обращаться в правоохранительные органы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко подозревает главу Минфина в давлении на ГФС в деле об уплате министром налогов

Минфин США ввел санкции против нескольких россиян в рамках инициативы по борьбе против "воров в законе"

ГУ ГФС в Киеве не приняла возражения министра финансов в отношении его налоговой проверки

Гройсман поручил Минфину учесть потребности ГСЧС в технике, включая авиацию, при доработке проекта госбюджета-2018

ГФС после реформирования должна предоставлять большинство услуг онлайн

Киев подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долговому спору Украины и РФ

Порошенко поручил Минфину и ГФС открыть доступ к таможенным декларациям

В Вашингтоне изучают любые инструменты для прекращения любой поддержки КНДР

США готовят новые экономические санкции против Сирии

Глава Минфина Украины: размер стипендии возрастет, но число ее получателей уменьшится

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСУ ждет от президента и парламента решения вопроса о завершении своей работы

Во Львовской области председателя ОТГ задержали на взятке

Арестован гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве украинского военнослужащего

Пожар в цехе по производству пластмассовых изделий в Харькове

В Раде предусмотрят льготы родителям, которые вкладывают в развитие ребенка

Разыскиваемый бизнесмен Дыминский посетил матчи "Карпат" в Турции

Памятник Основателям Одессы останется на своем месте

Подозреваемых в поджоге здания УПЦ (МП) возле фундамента Десятинной церкви в Киеве отпустили на поруки

Прокуратура АРК открыла дело по факту нарушения немецкими политиками порядка въезда в оккупированный Крым

Омбудсмен ограничен в вопросе защиты крымскотатарских активистов, арестованных в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА