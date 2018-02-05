Подозреваемых в поджоге здания УПЦ (МП) возле фундамента Десятинной церкви в Киеве отпустили на поруки

Суд в Киеве отпустил архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, подозреваемых в поджоге незаконного сооружения Украинской православной церкви (Московского патриархата" возле фундамента Десятинной церкви в центре Киева, под поручительство.

"Решением Апелляционного суда г.Киева подозреваемый в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП Александр Горбань отпущено на поруки", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", аналогические решение на заседании в понедельник суд также принял и в отношении А.Шемотюка.

Как сообщалось, 25 января полиция Киева задержала двух киевлян, которые пытались совершить поджог малого церковного здания, сооруженного возле здания Национального музея истории Украины, которое в УПЦ (МП) называют Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы. На месте происшествия были обнаружены бутылки со смесью, их отправили на экспертное исследование.

Правоохранители установили лиц, которые могли быть причастны к поджогу – 33- и 36-летние киевляне, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Их задержали, позже Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 60 суток с альтернативой залога в сумме 2,2 млн грн для каждого. Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сторонники заявляют, что А.Горбаня и А.Шемотюка обвиняют "в попытке поджога нелегального МАФа, самовольно построенного на территории Национального музея истории Украины". Режиссер, волонтер и друг архитекторов Даниил Ковжун в эфире "Громадського радио" рассказал, что это был перформанс, а не поджог, к тому же архитекторы знают, что может причинить пожар, а что обладает огневой стойкостью. По его данным, фундамент церкви Х века не мог расплавиться, так как он из гранита.

Архиепископ Нежинский и Прилукский УПЦ (МП) Климент (Вечеря) утверждает, что документы на сооружение церковной постройки есть.

А.Шемотюк и А.Горбань – участники Революции Достоинства. А.Шемотюк также участник АТО (сначала доброволец, затем – в рядах ВСУ).

Ранее в 2007 году, возле фундамента Десятинной церкви была построена деревянная церковь. Ряд общественных организаций периодически протестуют против этой постройки, утверждая, что отсутствуют соответствующие разрешительные документы.

С 2010 года, несмотря на протесты общественности и ученых, представители УПЦ, верующие и некоторые политики добиваются утверждения возведения на Старокиевской горе "Национального православного комплекса", главной частью которого должна была стать возрожденная церковь Богородицы (Десятинная). В 2011 г. тут явочным порядком появились "Десятинный монастырь", часовня и Музей истории Десятинной церкви. Был проведен архитектурный конкурс, предусматривающий возведение тяжелого храма образца Х века на фундаментах Десятинной церкви. В октябре 2011г. митрополит Владимир в открытом письме к власти просил о поддержке возрождения Десятинной церкви в Киеве, "которая должна быть возрождена в знак уважения к основателю нашей государственности и Крестителя Киевской Руси святого равноапостольного князя Владимира". В конце декабря 2011 года фундамент храма был временно законсервирован.

В 2013 году главный архитектор Киева, начальник ГУ градостроительства и архитектуры КГГА Сергей Целовальник, который является категорическим противником такого строительства, заявил, что глава УПЦ митрополит Владимир (Сабодан) согласился с тем, чтобы не строить новый храм на фундаменте Десятинной церкви. Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что киевские власти настаивают на музеефикации и консервации археологических артефактов на остатках фундамента Десятинной церкви и не подпишут никакого документа, разрешающего строительство на этом месте.

В том же году неизвестный ночью поджог деревянную церковь, разбив окно и налив внутрь здания горючую жидкость. Церковь получила внутренние повреждения, рухнула внутренняя обшивка. Иконы с частицами мощей не пострадали.