Демократы в американском конгрессе предупредили Трампа о недопустимости опалы руководителей ФБР и Минюста

Сенаторы-демократы конгресса США предупредили президента Дональда Трампа, что дискриминационные меры в отношении руководства правоохранительных структур, в частности, ФБР и министерства юстиции, могут привести к серьезным негативным последствиям.

"Если президент пойдет на такие крайние меры, боюсь, это приведет к конфронтации, которая нам в Америке не нужна", - заявил сенатор-демократ Дик Дурбин в эфире CNN.

Он добавил: "Вопрос сегодня состоит в том, будет ли республиканское большинство в палате представителей и сенате придерживаться буквы закона, конституции, если президент займет экстремальную позицию".

Проблема возникла после распространения республиканцами в конгрессе документа, который свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Д.Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Публикацию документа одобрил президент, несмотря на то, что демократическое меньшинство выступало против раскрытия этих данных. По мнению демократов, обнародование документа может дискредитировать ФБР и помешать расследованию "российского следа" в американских выборах, проводимого конгрессом и спецпрокурором Робертом Мюллером.

Член палаты представителей из комитета по разведке демократ Адам Шифф сообщил, что в ответ на документ республиканцев о действиях ФБР и минюста против К.Пейджа он подготовил свою секретную записку. Он в эфире телеканала ABC выразил надежду, что его комитет проголосует за ее обнародование.

Д.Трамп в минувшую субботу написал в своем твиттере, что распространенный республиканцами документ доказывает полное отсутствие его "сговора" с российскими представителями в ходе предвыборной гонки, и обвинил ФБР и Минюст в том, что они действовали "постыдными" методами.