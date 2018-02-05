В ДТП погиб известный волонтер Леонид Краснопольский

В г.Днепр на Набережной Победы в результате ДТП в воскресенье, 4 февраля, погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский, сообщило местное издание "Информатор".

"Автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок", – говорится в сообщении.

Отмечается со слов очевидцев происшествия, что вследствие удара левая сторона кузова "корейца" была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть.

Кроме того, ранее о гибели Л.Краснопольского сообщила его жена Ольга на своей странице в Facebook: "Сегодня днем Леня погиб в ДТП", – написала она.

Также о гибели украинского волонтера написал и городской глава Днепра Борис Филатов в своем Facebook.

"У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет. Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП", - написал Б.Филатов.