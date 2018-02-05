События

02:56 05.02.2018

В Запорожье задержан злоумышленник, убивший военнослужащего в Киеве

В Запорожье правоохранители задержали злоумышленника, который убил военнослужащего 1 февраля в одном из ресторанов Днепровского района, информирует пресс-служба киевской прокуратуры.

"Во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею", – говорится в сообщении прокуратуры.

Установив личность подозреваемого, которым оказался 31-летний гражданин Азербайджана, правоохранители задержали злоумышленника в г.Запорожье.

В настоящее время прокуратура ему объявила о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

"В понедельник, 5 февраля, суд изберет ему меру пресечения", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 1 февраля в результате конфликта убили военнослужащего в помещении одного из ресторанов Днепровского района Киева.

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