Митинг в с.Козин Обуховского района прошел без нарушений общественного порядка

Нарушений гражданского порядка во время проведения митинга в воскресенье, 4 февраля, на территории с.Козин Обуховского района полиция не зафиксировала, сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Сегодня, 4 февраля, около 70 человек приняли участие в митинге у стен здания президента страны на территории с. Козин Обуховского района Киевской области", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что после проведения мероприятий участники разъехались по домам и нарушений общественного порядка не зафиксировано.