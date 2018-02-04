События

19:23 04.02.2018

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в отселенном здании, пострадавших нет

В Киеве в воскресенье, 4 февраля, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в отселенном здании, без пострадавших, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"4 февраля в 16:24 на пульт связи ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация, что на ул. Боженко, 40, горит 2-этажное отселенная здание. В 17:05 пожар был локализован на площади 50 кв. м, а уже в 17:15 – ликвидирован", – рассказали в ведомстве.

В ведомстве отмечается, что жертв и пострадавших во время пожара нет. На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

В данный момент спасатели устанавливают причину возгорания.

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