События

18:32 04.02.2018

В Черкасской области на пожаре в частном доме погибли 3 человека

В Черкасской области на пожаре в частном доме погибли 3 человека

В Черкасской области 4 февраля 2018 года в 07:04 стало известно о пожаре в частном жилом доме в селе Гельмязов, Золотоношского района, в результате которой погибли трое людей, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что, чтобы добраться к месту пожара, спасатели из районного центра преодолели более 30 км. А на тушение пожара были также привлечены волонтеры из местной пожарной команды села Гельмязов.

"В ходе ликвидации пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили 3 человека без признаков жизни. Как выяснилось, погибшие - 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын", - говорится в сообщении. Совместными усилиями бойцы ГСЧС пожар в 08:04 локализовали, а в 08:35 полностью ликвидировали. 

 

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Интерфакс-Украина
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