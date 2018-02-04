В Черкасской области на пожаре в частном доме погибли 3 человека

В Черкасской области 4 февраля 2018 года в 07:04 стало известно о пожаре в частном жилом доме в селе Гельмязов, Золотоношского района, в результате которой погибли трое людей, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что, чтобы добраться к месту пожара, спасатели из районного центра преодолели более 30 км. А на тушение пожара были также привлечены волонтеры из местной пожарной команды села Гельмязов.

"В ходе ликвидации пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили 3 человека без признаков жизни. Как выяснилось, погибшие - 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын", - говорится в сообщении. Совместными усилиями бойцы ГСЧС пожар в 08:04 локализовали, а в 08:35 полностью ликвидировали.