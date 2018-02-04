События

18:42 04.02.2018

Боевики из 120-мм минометов 3 раза обстреляли позиции ВСУ в воскресенье, ранены двое военных

Боевики из 120-мм минометов 3 раза обстреляли позиции ВСУ в воскресенье, ранены двое военных

С начала суток незаконные вооруженные формирования (НВФ) из 120-мм минометов трижды обстреляли позиции Вооруженные сил Украины, вследствие чего один военнослужащий был ранен и еще один получил боевую травму, информирует пресс-центр штаба АТО.

"В целом, с начала суток зафиксировано три обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате этих преступных действий один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один – получил боевую травму", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Отмечается, что НВФ продолжили осуществление огневых провокаций против украинских защитников, применяя оружие, которое давно должны были отвести от линии соприкосновения.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования нарушили Минские договоренности неподалеку Каменки. Вблизи этого населенного пункта противник вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около десяти мин этого калибра. На Приазовье боевики применили гранатометы по украинским опорным пунктам у Водяного.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцевого.

"Последний, на данный момент, обстрел завершился около 10 часов утра и с тех пор вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня", – сообщили в штабе.

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Интерфакс-Украина
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