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16:45 04.02.2018

Митинги в центре Киева прошли в воскресенье без конфликтов и столкновений

Митинги в центре Киева прошли в воскресенье без конфликтов и столкновений

В ходе массовых мероприятий, которые прошли в воскресенье в центре Киева, конфликтов и столкновений зафиксировано не было, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Конфликтов и столкновений не зафиксировано", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в воскресенье.

Он также отметил, что во время акции работали группы "полиции диалога", развитие подразделений которой является одним из приоритетных направлений работы ведомства в 2018 году.

По оценкам правоохранителей, в обоих мероприятиях участвовало в общей сложности около 3,5 тысяч граждан: 2,5 тысяч в "Марш за будущее" с критикой в адрес президента Украины Петра Порошенко и действующей власти, организованном партией "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, и 1 тысяча в автопробеге общественного объединения "Авто евро сила" с призывом снизить налог на растамаживание ввозимых из-за границы автомобилей.

"В центральной части столице состоялись массовые мероприятия, участие в которых приняло около 3,5 тысяч граждан. 2,5 тысяч из них - в "Марше за будущее" и 1 тысяча - в акции "Авто евро сила". В целом за порядком следили около двух тысяч сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии", - рассказал С.Яровой.

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Интерфакс-Украина
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