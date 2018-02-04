События

16:22 04.02.2018

Грузия и ЕС обсудят в Брюсселе реализацию Соглашения об ассоциации и приоритеты сотрудничества

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с членами правительственной делегации примет участие в очередном заседании Совета Ассоциации Грузии и ЕС, которое состоится в понедельник в Брюсселе, сообщает пресс-служба администрации правительства.

На заседании будет обсуждаться прогресс, достигнутый в ход реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, а также соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Кроме того, стороны рассмотрят обновленную повестку дня ассоциации, охватывающую приоритетные направления сотрудничества до 2020 года, отметили в пресс-службе.

После завершения пленарного заседания Г.Квирикашвили и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини проведут совместную пресс-конференцию.

В Брюсселе запланированы также встреча премьера Грузии с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем и двусторонние встречи членов грузинской делегации с европейскими коллегами.

В составе правительственной делегации Грузии, которую возглавляет премьер-министр, - первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, а также госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Совет по ассоциации представляет собой верховный формальный орган, который был создан в рамках соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом с целью мониторинга его осуществления и обсуждения существующей повестки дня.

Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, включающее компонент глубокого и всеобъемлющего свободного торгового пространства (DCFTA), было подписано 27 июня 2014 года в Брюсселе. 1 июля 2016 года оно вступило в действие.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Адвокаты Саакашвили подали апелляцию на приговор по делу о превышении президентских полномочий

В ЕС намерены усовершенствовать законодательство по улучшению качества питьевой воды

В Тбилиси ждут от Киева ответа по вопросу экстрадиции Саакашвили

В ЕС приняли к сведению "кремлевский список" США, напоминают, что аналогичные европейские решения принимаются 28 странами ЕС

Генпрокурор Украины и еврокомиссар Хан обсудили шаги для усиления сотрудничества с НАБУ в делах топ-чиновников

Евросоюз осудил кровавый теракт в Кабуле

Представители ЕС передали Киевскому тренинговому центру полиции спортивное снаряжение, бытовую и оргтехнику

Еврогруппа отметила успехи программы спасения Греции и улучшение экономической ситуации в ЕС

В Тбилиси ждут окончательного решения Киева по вопросу экстрадиции Саакашвили

ЕС не имеет отношения к отбору руководителей директоратов в рамках реформы госслужбы в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Лайнер "Международных авиалиний Украины" совершил аварийную посадку в Тбилиси

Митинги в центре Киева прошли в воскресенье без конфликтов и столкновений

Тысячи противников компромисса с Македонией вышли на митинг в Афинах

Столкновение поездов в США: число пострадавших возросло до 70

Ожидается подъем уровней воды в реках Закарпатья

ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

На Европейской площади в Киеве начался митинг сторонников "Руха новых сил" Саакашвили

Вице-премьер Турции предупредил об опасности инцидентов с военными США в ходе турецкой операции в Африне

Два человека погибли в столкновении поездов в США

Пограничники изъяли 440 поддельных, недействительных и чужих документов за месяц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА