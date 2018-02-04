События

16:19 04.02.2018

Тысячи противников компромисса с Македонией вышли на митинг в Афинах

Тысячи противников компромисса с Македонией вышли на митинг в Афинах

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье на массовую демонстрацию в центре Афин с призывом к властям Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия македонского государства, сообщают западные СМИ.

"Македония это Греция!" и "Руки прочь от Македонии!", - скандируют манифестанты.

На митинг пришел бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. Спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства начался в 1990-х годах, когда А.Самарас занимал пост главы МИД Греции.

Также в демонстрации принимают участие представители греческих властей, армейские офицеры, священнослужители.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас начал рассмотрение вариантов урегулирования конфликта между странами из-за названия "Македония", что вызвало недовольство и среди греческой оппозиции и среди правящей коалиции.

В ООН эта страна вошла под официальным названием "Бывшая югославская Республика Македония".

Греческие власти выступают против переименования соседнего государства в Македонию, подчеркивая, что большая часть исторической Македонии находится на территории Греции - в одноименном регионе на севере страны. В официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах Бывшая югославская республика Македония называется Скопией - по названию столицы страны.

Данный спор мешал Македонии достигать некоторых своих целей на международной арене. Так, именно из-за него Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Еврогруппа отметила успехи программы спасения Греции и улучшение экономической ситуации в ЕС

Десятки тысяч греков вышли на акции протеста в Салониках, требуя от Македонии изменить название страны

В греческих Афинах напали на украинское посольство

Парламент Греции одобрил пакет реформ, открыв дорогу к получению очередного кредитного транша

В Греции проходят акции протеста против мер жесткой экономии, отменены или перенесены десятки авиарейсов

Греция направит 1,4 млрд евро на выплату "социальных дивидендов"

Журналисты бастуют в Греции, страна на сутки осталась без новостей

Консул подтвердил гибель двух граждан Украины при крушении одномоторного самолета в Греции

В Греции задержали россиянина, разыскиваемого США по делу об отмывании $4 млрд

В результате землетрясения в Греции и Турции по предварительным данным украинцы не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Лайнер "Международных авиалиний Украины" совершил аварийную посадку в Тбилиси

Митинги в центре Киева прошли в воскресенье без конфликтов и столкновений

Грузия и ЕС обсудят в Брюсселе реализацию Соглашения об ассоциации и приоритеты сотрудничества

Столкновение поездов в США: число пострадавших возросло до 70

Ожидается подъем уровней воды в реках Закарпатья

ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

На Европейской площади в Киеве начался митинг сторонников "Руха новых сил" Саакашвили

Вице-премьер Турции предупредил об опасности инцидентов с военными США в ходе турецкой операции в Африне

Два человека погибли в столкновении поездов в США

Пограничники изъяли 440 поддельных, недействительных и чужих документов за месяц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА