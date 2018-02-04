Ожидается подъем уровней воды в реках Закарпатья

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о подъеме уровней воды на реках украинского Закарпатья и замерзании рек бассейна Припяти в ближайшие дни.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 февраля ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8.00 4 февраля на р.Латорица-г.Чоп на 1,5-2,0 м, выход воды на заводь междамбового пространства; на р.Тиса-г.Чоп на 3,0-3,5 м, в пределах русла и без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

"5-7 февраля, в связи со значительным похолоданием, в реках бассейна Припяти ожидается возобновление ледовых явлений в виде заберегов и шуги с дальнейшим установлением ледостава", - рассказали в ГСЧС.