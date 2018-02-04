ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В понедельник в горных районах западных областей Украины будет сохраняться опасность схода лавин 3 уровня, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 февраля в связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на официальном сайте ГСЧС.