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14:05 04.02.2018

ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В понедельник в горных районах западных областей Украины будет сохраняться опасность схода лавин 3 уровня, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 февраля в связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на официальном сайте ГСЧС.

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Интерфакс-Украина
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