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13:40 04.02.2018

Вице-премьер Турции предупредил об опасности инцидентов с военными США в ходе турецкой операции в Африне

Турецкие военные не будут делать различий в ходе боевых действий против курдов на севере Сирии, поэтому есть опасность инцидентов с американскими военными, которые носят форму курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), заявил в воскресенье вице-премьер Турции Бекир Боздаг в интервью телеканалу Си-Эн-Эн-Тюрк.

"США должны понимать щепетильность Турции. Если солдаты США носят форму террористов или находятся среди террористов в момент их атаки на армию (Турции - ИФ), тогда не будет возможности делать различия", - сказал Б.Боздаг.

Он подчеркнул, что Турция не хочет вступать в столкновения с американскими военнослужащими в Сирии.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии в январе. Операция направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства".

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