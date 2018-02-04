События

12:14 04.02.2018

Переговоры о формировании правящей коалиции в ФРГ вступают в финальную стадию

Переговоры о формировании правящей коалиции в ФРГ вступают в финальную стадию

Альянс ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в воскресенье приступают к финальной стадии переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Стороны определили воскресенье в качестве конечного срока переговоров, однако допускают продление консультаций еще на два дня. "Многие вопросы остаются открытыми", - заявила журналистам высокопоставленный представитель СДПГ Мануэла Швезиг.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ до сих пор не сформирован из-за провала так называемых "зондирующих консультаций" по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Избежать обострения политического кризиса в Германии позволило согласие СДПГ и лично лидера левых центристов Мартина Шульца на проведение консультаций с блоком А.Меркель по формированию "большой коалиции".

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