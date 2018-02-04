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11:23 04.02.2018

Турция в случае необходимости будет вести военные операции в районе Манбиджа и на восточном берегу Евфрата

Турция в случае необходимости будет вести военные операции в районе Манбиджа и на восточном берегу Евфрата

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие военные готовы начать операцию в районе Манбиджа на севере Сирии, если террористы не покинут эту зону, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По словам Б.Боздага, если "Рабочая партия Курдистана" (РПК) и курдская партия "Демократический союз" (PYD), считающиеся Анкарой террористическими организациями, не покинут Манбидж, "мы двинемся в Манбидж и на восток от Евфрата".

Вице-премьер Турции также заявил, что, по данным на 4 февраля, в ходе операции "Оливковая ветвь", проходящей в Африне, нейтрализованы 932 террориста из РПК, PYD и "Исламского государства".

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства".

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