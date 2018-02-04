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11:01 04.02.2018

Виновник ночного смертельного ДТП в Киеве задержан

Виновник ночного смертельного ДТП в Киеве задержан

Правонарушитель, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие на проспекте Шухевича в ночь на воскресенье, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек, задержан правоохранителями, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"По факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича начато уголовное производство… Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении на странице ведомства в "Фейсбук" в воскресенье утром.

Правоохранители уточнили, что в результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадавших и виновник госпитализированы в больницу. Механизм аварии устанавливается.

По информации правоохранителей 45-летний водитель автомобиля "Мерседес" двигался по встречной полосе проспекта Шухевича и по требованию сотрудников полиции не остановился. В дальнейшем правонарушитель столкнулся с автомобилем "Дачия Логан", "Ауди", "Тойота" и "Опель". Вследствие ДТП 50-летний водитель "Дачия" и его 35-летняя пассажирка погибли на месте, а водитель "Ауди", пассажирка "Опеля" и водитель "Мерседеса" госпитализированы в больницу.

По данному факту следственным управлением полиции Киева начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Интерфакс-Украина
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