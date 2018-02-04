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10:32 04.02.2018

Ограничений движения на дорогах Закарпатья нет, обесточены более 20 населенных пунктов

Ограничений движения на дорогах Закарпатья нет, обесточены более 20 населенных пунктов

На территории Закарпатской области ограничений движения автотранспорта не вводилось, полностью или частично обесточенными остаются более 20 населенных пунктов, сообщили Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"Движение автотранспорта обеспечено. Ограничения на автодорогах области не вводились", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

Подразделениями ГСЧС была оказана помощь в буксировке 37 тяжеловесным автомобилям в Воловецком, Межгорском, Раховском и В. Березнянский районах. Для этого от Управления ГСЧС привлечено 11 единиц техники и 18 человек личного состава.

Также спасателями было осуществлено 8 выездов для распила поваленных деревьев в Воловецком, Межгорском, В. Березнянском и Перечинском районах.

Вместе с тем обесточенными остаются 17 населенных пунктов полностью и 5 частично: Воловецкий район – пгт Ждениево, с. Збины, с. Пашковец, с. Щербовец, с. Буковец, с. Перекрестное, с. Ростока, с. Кичирне; Межгорский район – с. Река, с. Тюшка, частично пгт. Межгорье; Перечинский район – с. Семерки, с. Турица, с. Турички, с. Липовец, с. Ликицары, с. Лумшоры, с. Новоселица; Хустский район – с. Сокирница, с. Драгово, с. Хустец, с. Копашнево (частично).

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Интерфакс-Украина
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