Пережившие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки критикуют новую ядерную доктрину США

В Конфедерации переживших атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в субботу подвергли критике оглашенную накануне новую ядерную доктрину США, сообщает японская телерадиокомпания Эн-эйч-кей.

Эн-эйч-кей приводит слова представителя конфедерации Тосиюки Мимаки, который, выступая перед журналистами, заявил, что изменение стратегии Вашингтона чинит препятствие мировому ядерному разоружению.

По его словам, если президент такой страны как США намерен увеличивать и модернизировать ядерные возможности, то будет невозможно увидеть мир, свободный от атомного оружия.

Коити Кавано, председатель группы "Хибакурен", в которую объединены люди, пережившие бомбардировку Нагасаки, в свою очередь, указал, что создание маломощных ядерных зарядов, о которых говорится в новой доктрине, смягчает стандарты применения атомного оружия и ведет к ядерной войне.