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01:33 04.02.2018

Токио поддерживает новую ядерную доктрину США

Токио поддерживает новую ядерную доктрину США

        Япония приветствует новую ядерную доктрину США, говорится в заявлении, опубликованном в субботу от имени министра иностранных дел Японии Таро Коно.

      По его словам, "Токио признает решимость США обеспечить эффективность политики сдерживания и приверженность распространению ее на союзников, включая Японию, ввиду того, что ситуация в сфере международной безопасности быстро ухудшается с момента публикации прежней доктрины в 2010 году".

      "Япония будет усиливать политику сдерживания в рамках японско-американского альянса через тесные консультации по вопросам, в том числе и ядерного сдерживания", - отмечается в заявлении министра.

      "Япония продолжит тесно сотрудничать с США в деле продвижения реального и ощутимого ядерного разоружения, надлежащим образом отвечая на актуальные угрозы безопасности", - подчеркивается в документе.

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