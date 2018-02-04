События

00:28 04.02.2018

Вследствие непогоды на Закарпатье заснежены трассы и обесточены почти 20 населенных пунктов

Вследствие непогоды на Закарпатье заснежены трассы и обесточены почти 20 населенных пунктов

        Вследствие сложных погодных условий на дорогах Закарпатья снежные заносы, из-за которых затруднено движение тяжеловесного транспорта, а также полностью и частично обесточены почти 20 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

      "В результате сильных осадков, непосредственно в высокогорных районах Закарпатья в виду снега, на дорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта. Не все грузовые автомобили могут преодолеть заснеженные трассы, поэтому помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы. Всего от Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области привлечено 7 единиц техники и 19 человек личного состава", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

      В ГСЧС подчеркнули, что на данный момент для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на закарпатских дорогах в круглосуточном режиме дежурит специальная техника спасателей.

      "По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на дорогах края. 23 случая зафиксировали в Воловецком районе, 3 автомобиля отбуксировала техника раховских спасателей, 2 случая в Межгорском и 1 в Великоберезнянском районах. В основном, это происходит вследствие того, что водители не заменяют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", отметили спасатели.

      Кроме того, в Воловецком, Великоберезнянском и Перечинском районах, вследствие налипания мокрого снега, произошло падение 3 деревьев. Во всех трех случаях спасатели распилили дерево и удалили от мест падения.

      Также в ведомстве уточнили, что непогода полностью обесточила 14 населенных пунктов (Мукачевский район - 6 н.п, Воловецкий район - 8 н.п) и 5 ​​частично (пгт Межгорье и Хустский район - 4 н.п).

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