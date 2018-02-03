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20:24 03.02.2018

Пожарные ликвидировали пожар в психбольнице им. Павлова в Киеве

Пожарные ликвидировали пожар в психбольнице им. Павлова в Киеве

        В субботу вечером спасатели ликвидировали пожар в детском корпусе Киевской психиатрической больницы им. Павлова, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

      "3 февраля в 17:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103... Возгорание произошло в одном из кабинетов на 4м этаже", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

      В ГСЧС подчеркнули, что в 18:12 пожар на площади 15 кв. м локализован, а в 18:19 пожар ликвидирован.

      Отмечается, что во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал.

      На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

      Причины возгорания установит следствие.

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