Пожарные ликвидировали пожар в психбольнице им. Павлова в Киеве

В субботу вечером спасатели ликвидировали пожар в детском корпусе Киевской психиатрической больницы им. Павлова, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"3 февраля в 17:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103... Возгорание произошло в одном из кабинетов на 4м этаже", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

В ГСЧС подчеркнули, что в 18:12 пожар на площади 15 кв. м локализован, а в 18:19 пожар ликвидирован.

Отмечается, что во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал.

На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

Причины возгорания установит следствие.