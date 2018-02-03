Двое военных ранены в зоне АТО в субботу

Двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в субботу с начала суток по состоянию на 18:00, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток зафиксировано 4 обстрела наших опорных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате обстрелов ранения получили два военнослужащих Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

На луганском направлении боевики из минометов калибра 120-мм и 82-мм вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. С гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские военнослужащие у Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Зайцевого.

На донецком направлении более двадцати мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.