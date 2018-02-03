Наместник Десятинного монастыря обратился к Трампу с просьбой о защите церкви

Наместник Десятинного монастыря УПЦ (Московского патриархата) архимандрит Гедеон (Харон) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о защите храма, сообщили в Центре информации УПЦ (МП).

"Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь – центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на безопасность и свободу вероисповедания", - цитирует обращение архимандрита сообщение Центра информации УПЦ (МП), обнародованное в субботу вечером.

В Центре также отметили, что наместник Десятинного монастыря УПЦ (МП) архимандрит Гедеон (Харон) долгое время служил в США.

Как сообщалось, общественные организации националистического толка, среди которых "Сич" и "С14", требуют убрать с территории Национального музея истории Украины нелегальную постройку – церковь Украинской православной церкви (МП) и освободить архитекторов, задержанных за попытку ее поджога.

В субботу в акции приняло участие до 200 человек. Среди них были сотрудники и знакомые задержанных - Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

Несколько молодых человек в балаклавах пришли с растяжкой, на которой на черном фоне красным шрифтом написано: "Архитекторов на свободу, МАФ ФСБ - на мусорку". У других участников акции листовки - "Свободу архитекторам", "Свободу патриотам", "Требуем демонтажа незаконного МАФа", "Прочь ФСБ". Представители общественных организаций пришли на акцию с национальными флагами Украины, красно-черными флагами и крымскотатарским голубым флагом с золотой тангой.

Митингующие требовали немедленно освободить киевлян А.Горбаня и А.Шемотюка.

Во время выступлений активистов произошла небольшая стычка, в результате которой одному молодому человеку разбили нос. На место прибыла полиция, а также медики, которые оказали пострадавшему первую помощь и увели с собой.

Одновременно с митингом верующие УПЦ (МЦ) - около 200 человек – проводили молебен.

Среди сторонников сноса церкви - общественный деятель Дмитрий Корчинский и народный депутат Украины Оксана Корчинская (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

25 января полиция Киева задержала двух киевлян, которые пытались совершить поджог церкви на ул.Владимирская (речь идет о церковном здании, которое в Украинской православной церкви (МП) называют Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы). На месте происшествия обнаружены бутылки со смесью, их отправили на экспертное исследование.

Правоохранители установили лиц, которые могли быть причастны к поджогу – 33- и 36-летние киевляне, ранее не привлекались к уголовной ответственности. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский райсуд Киева арестовал задержанных на 60 суток с альтернативой залога в сумме 2,2 млн грн для каждого.

А.Шемотюк и А.Горбань – участники Майдана. А.Шемотюк также участник АТО (сначала доброволец, затем – в рядах ВСУ).