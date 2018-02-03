Конференция по планированию "Репид Трайдент-2018" прошла на Львовщине

Во Львовской области состоялась первая конференция по планированию масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств "Репид Трайдент-2018", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Представители командования Сухопутных войск ВС Украины и военно-тренировочной миссии ВС США, а также военнослужащие армий более 10 стран-участниц НАТО и партнеров Североатлантического Альянса 2 февраля подвели итоги своей работы за неделю. Согласно концепции серии учений "Репид Трайдент", в 2018 году украинские военнослужащие будут продолжать тренировки вместе с иностранными партнерами в действиях в составе коалиционных сил во время операций миротворческого и стабилизационного характера", - информируют в Минобороны.

По сценарию украинским военным во время военных маневров "Репид Трайдент-2018" придется противодействовать гибридным угрозам, а также поделиться с иностранными коллегами боевым опытом, приобретенным во время участия в антитеррористической операции.

Предварительно спланировано, что в учениях будут участвовать более 2000 украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 государств-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Также будут привлечены военнослужащие многонациональной бригады ЛитПолУкрбриг.

Проведение учений запланировано на вторую половину 2018 года, указали в Минобороны.

До официального начала учений организаторы "Репид Трайдент-2018" соберутся еще дважды для окончательного утверждения плана проведения международных военных учений и доработки совместных документов по их проведению.

Как сообщалось, в конце января президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил "План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях".

В Украине в этом году планируется провести ряд многонациональных учений по подготовке подразделений Вооруженных сил: украинско-американские учения "Репид Трайдент-2018", украинско-американские учения "Си Бриз - 2018", многонациональные учения "Светлая Лавина - 2018", многонациональные учения "Чистое небо - 2018" и украинско-румынские учения "Ривериан - 2018".