События

15:55 03.02.2018

Задержан стрелявший из автомобиля по иностранцам в Италии

Полиция сообщила в субботу о задержании человека, который открыл стрельбу по иностранцам на улицах города Мачерата в центральной части Италии.

По данным итальянского телеканала РАИ, в момент задержания в автомобиле, из которого были произведены выстрелы, находился один человек, он был вооружен.

Ранее в субботу, по уточненным данным, шестеро человек получили ранения в результате стрельбы на улицах города Мачерата. Все раненые - иностранцы. Они доставлены в больницу. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Градоначальник Мачераты Романо Каранчини сообщил, что пока рекомендует жителям города оставаться дома.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стрельба по прохожим в Италии: четверо раненых

Между Киевом и Италией усилят инвестиционное сотрудничество

Главы МИД Украины и Италии 31 января посетят Донбасс

Ресторан в Венеции, где обсчитали туристов из Японии, оштрафовали на 19,5 тыс. евро

В результате железнодорожной катастрофы в Италии погибли три человека, около 100 ранены

Неподалеку от Милана с рельсов сошел поезд, есть жертвы

Италия в ОБСЕ призвала к выполнению минских соглашений

В Италии президент распустил парламент

Выборы в парламент Италии пройдут 4 марта

Сборная Италии по футболу уступила Швеции в борьбе за путевку на ЧМ-2018

ПОСЛЕДНЕЕ

Конференция по планированию "Репид Трайдент-2018" прошла на Львовщине

Полиция предлагает "Руху новых сил" изменить маршрут движения на марше 4 февраля из-за других акций

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Акции возле украинско-польской границы завершились, автомобильное движение возобновлено

Суд арестовал бывшего "замминистра спорта" самопровозглашенного "Совмина" оккупированного Крыма

Акция в поддержку двух архитекторов, арестованных за поджог здания УПЦ (МП), прошла в Киеве

Прокуратура просит смягчить меру пресечения подозреваемым в поджоге здания УПЦ (МП)

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на западе Монголии

Самолеты Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС на юге сектора Газа

Глава Пентагона назвал безрезультатным Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА