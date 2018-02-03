Задержан стрелявший из автомобиля по иностранцам в Италии

Полиция сообщила в субботу о задержании человека, который открыл стрельбу по иностранцам на улицах города Мачерата в центральной части Италии.

По данным итальянского телеканала РАИ, в момент задержания в автомобиле, из которого были произведены выстрелы, находился один человек, он был вооружен.

Ранее в субботу, по уточненным данным, шестеро человек получили ранения в результате стрельбы на улицах города Мачерата. Все раненые - иностранцы. Они доставлены в больницу. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Градоначальник Мачераты Романо Каранчини сообщил, что пока рекомендует жителям города оставаться дома.